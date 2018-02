Riposto, minorenne romeno in carcere per furto

Un 17enne di origini romene è stato arrestato dai carabinieri di Riposto in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale per i minorenni di Catania. Il giovane era già stato trasferito nella comunità “Airone Educativa” di Sant’Agata Li Battiati, perché in diverse circostanze non aveva rispettato l'obbligo di permanenza in casa. E' stato poi raggiunto dal provvedimento restrittivo emesso dall'autorità giudiziaria a seguito di un'informativa dell'arma che, il 27 luglio 2017 lo ha arrestato per il furto di un trattore.

Il giovane è stato rinchiuso nel carcere minorile di Bicocca.