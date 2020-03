Minorenni annoiati rubano il furgone del nonno per fuggire da casa

I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Paternò hanno denunciato due minori, uno di 16 e l’altro di 17 anni, per violazione dell’art. 650 C.P. e per guida senza patente. I militari in particolare, impegnati nei controlli per l’osservanza delle disposizioni governative, hanno imposto l’alt ad un furgone Renault Kangoo. Il controllo del veicolo però, con grande stupore, ha svelato ai militari che il guidatore 17enne, unitamente all’amico, aveva deciso di “rubare” il furgone al nonno per combattere la noia della quarantena.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.