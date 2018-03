Minori stranieri, a Catania un corso gratuito per giovani avvocati

Nuove competenze per la professione forense basate sulla conoscenza del fenomeno migratorio: un'emergenza che sta assumendo dimensioni considerevoli, soprattutto in relazione dell'età dei giovani migranti che va sempre più diminuendo. La Camera minorile di Catania organizza un corso sul tema 'Tutela e difesa dei minori stranieri non accompagnati e dei minori stranieri in genere'. Il percorso formativo - interamente gratuito e destinato a cento giovani avvocati under 40 - si svolgerà nell'ambito di un progetto dell'Unione nazionale camere minorilifinanziato dalla Cassa forense e patrocinato dal Consiglio nazionale di categoria e dall'Ordine degli avvocati di Catania.

"L’obiettivo è quello di fornire strumenti e conoscenze sia di natura teorica, con riferimento alla legislazione nazionale e sovranazionale, sia dal punto di vista pratico e amministrativo – ha spiegato la presidente della Camera minorile di Catania Renata Saitta - verranno approfondite le procedure, la competenza dei vari uffici ma soprattutto verrà fatta piena luce sulla condizione del minore straniero. Naturalmente - ha specificato - verrà affrontato sia l'ambito civile che quello penale, al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei giovani avvocati. Si tratta di un importante momento formativo specialistico per la tutela e la difesa dei minori stranieri, anche non accompagnati, presenti in Italia. Per dare contezza del fenomeno bisogna ricordare che solo nel 2017 ne sono giunti oltre14mila sulle nostre coste".

Il corso partirà il 17 aprile 2018 e continuerà nell'arco delle seguenti date: l'11 e il 25 maggio, il 15 giugno, il 28 settembre, il 12 e 26 ottobre 2018 presso l'Istituto Ardizzone Gioeni di Catania. Le domande d'iscrizione fino a esaurimento dei posti disponibili dovranno essere inoltrate all'indirizzo cameraminorilecatania@gmail. com.

"Le lezioni saranno tenute da magistrati, avvocati, mediatori culturali, psicologi, dirigenti di struttura - ha concluso la presidente - e sono previste inoltre lezioni di lingua inglese, francese e araba incentrate sugli elementi indispensabili ed essenziali per la relazione con i minori stranieri. Gli incontri programmati avranno una durata di otto ore, ad eccezione di quello inaugurale e del conclusivo che dureranno sei ore. L'ultimo appuntamento si terrà a Roma dove è prevista la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione".