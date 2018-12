Mirabella Imbaccari, riaperta al transito la strada provinciale 37/I

Riaperto al transito il tratto di strada provinciale 37/I compreso tra l’innesto con la strada statale 124 e l’incrocio con la strada provinciale 37/II. Per i veicoli sarà così più semplice raggiungere Mirabella Imbaccari.

Tuttavia il transito è limitato ai casi di estrema necessità e per veicoli di massa non superiore a 3,5 tonnellate. La velocità massima consentita è di 10 chilometri l’ora, a causa delle cattive condizioni del manto stradale. Il percorso preferenziale di cui gli utenti possono avvalersi al fine di raggiungere Mirabella Imbaccari, provenendo dalla statale 124, è il seguente: strada statale 124 sino al bivio Gigliotto passando attraverso il comune di San Michele di Ganzaria, strada statale 117/bis direzione Piazza Armerina sino all’uscita per Mirabella Imbaccari e poi, procedendo sulla s.p. 16 del Libero consorzio di Enna, sino all’innesto con la provinciale 37/I (secondo tratto) e da qui all’abitato di Mirabella Imbaccari, e viceversa.

La nuova segnaletica sarà realizzata e collocata dalla Pubbliservizi S.p.A. Il rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi verrà verificato dagli Organi di polizia stradale. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della strada.