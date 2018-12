Misterbianco, al via nuovo corso gratuito di compostaggio della Dusty

Al via il terzo corso gratuito di Compostaggio domestico organizzato dalla Dusty e il Comune di Misterbianco, in collaborazione con “Economia Circolare”, associazione impegnata nella riduzione dei rifiuti e nell’adozione delle buone pratiche ambientali in ogni comunità. Un corso nato all’obiettivo di ridurre i rifiuti in modo consapevole e il loro costo di smaltimento. Il corso si svolgerà giovedì 13 dicembre dalle ore 16,00 alle ore 20,00 nei locali municipali dello Stabilimento Monaco in via Archimede, 248 a Misterbianco.

Ad ogni partecipante sarà assegnata gratuitamente una compostiera domestica e potrà richiedere al Comune - entro il prossimo 30 giugno 2019 - la riduzione del 60% sulla parte variabile della Tari.

Il corso è rivolto a tutti i residenti di Misterbianco che dispongano di un’area verde di pertinenza ad accesso esclusivo e che grazie al compostaggio domestico, intendano provvedere al recupero dei rifiuti organici casalinghi. Il programma del corso prevede 2 fasi: una parte teorica e una pratica.

La parte teorica: informazioni sulla raccolta differenziata tramite il servizio “porta a porta”, il Conai e i suoi consorzi, come fare una buona differenziata, come gestire la frazione umida e il compostaggio. La parte pratica:.In questa fase si affronteranno le tecniche del compostaggio, come fare il compostaggio, la struttura del compost e le criticità del compostaggio. Un corso che ha riscosso molto interesse nelle precedenti edizioni e le cui iscrizioni sono ancora aperte. Per ulteriori info e iscrizioni, si potrà contattare il numero verde 800164722.