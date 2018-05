Misterbianco, devastata dai vandali la villa di Poggio Croce

"Un simbolo di Misterbianco stanotte è stato letteralmente abbattuto: la stele della villa di Poggio Croce, in pieno centro città, è stata gravemente danneggiata da ignoti. Fatto che ha destato notevole impressione, confermando i contorni dell'emergenza sicurezza tristemente d'attualità a Misterbianco già da tempo. Rapine spettacolari, furti, vandalismi e microcriminalità proliferano, mentre intere aree vengono consegnate al degrado e allo spaccio, come nel caso di Poggio Croce. Sebbene il sindaco Nino Di Guardo si sia dichiarato indignato per l'accaduto, le responsabilità dell'amministrazione sono in realtà tante e gravi". Lo afferma l'opposizione consiliare.

"Il sindaco vuole far credere alla gente cose che stanno all'opposto della realtà, i fatti documentato l'esatto contrario di quanto afferma la sua propaganda", dichiara il capogruppo Marco Corsaro. "Abbiamo lanciato una raccolta firme, presentato varie interpellanze e proposto per ben due volte l'aumento delle somme perla videosorveglianza in città - ricorda Corsaro - ma entrambe le volte la maggioranza ha bocciato il progetto. Ci hanno detto che "si stava provvedendo" e invece hanno garantito il nulla".

"Per questo il sindaco e i suoi sodali nel palazzo devono chiedere scusa, hanno ignorato l'emergenza sicurezza della città - conclude Corsaro - l'amministrazione Di Guardo naviga a vista, senza programmazione e senza rispondere alle vere necessità di Misterbianco".