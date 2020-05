Misterbianco, disservizi idrici in seguito ad un furto di fili elettrici nel pozzo

Fino a domani mattina l’Amministrazione straordinaria del comune di Misterbianco rende noto che in alcuni quartieri del territorio comunale potranno verificarsi dei disservizi nella fornitura dell’acqua poiché ignoti nella notte hanno rubato, per ricavarne il rame, tutti i fili per i collegamenti elettrici con i motori nel pozzo Sorrentino di proprietà del Comune di Misterbianco, ma insistente nel territorio del Comune di Camporotondo Etneo.

I quartieri che potranno avere disservizi sono quelli di Poggio Lupo, Lineri, Madonna degli Ammalati, Monte Palma, Serra e le vie Fausto Coppi, Alberto Sordi e Federico Fellini. Già in mattinata il Comune, dopo aver denunciato l’accaduto, sta provvedendo a ripristinare i collegamenti elettrici nel pozzo, sostituendo le filature al fine di riprendere l’erogazione dell’acqua. Nel caso in cui i lavori si completeranno in giornata, il ripristino del servizio sarà anticipato a questa sera.