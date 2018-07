Misterbianco, esplosione in una palazzina per una fuga di gas: una donna ferita

Poco dopo le 20,30 di ieri sera, c'è stata una deflagrazione a seguito di una miscela di aria e gas formatasi all'interno della veranda sul ballatoio di un'abitazione civile a Misterbianco. Alla deflagrazione non è seguito un incedio, come spiegano i vigili del fuoco intervenuti sul posto. A rimanere ferita sarebbe stata solo la signora proprietaria dell'appartamento che si sarebbe ustionata nel momento in cui c'è stato lo scoppio. Non si conoscono le condizioni della signora.