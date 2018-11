Misterbianco, 180 mila euro dalla Regione per la sicurezza delle piste ciclabili

L’ufficialità è arrivata lunedì, con l’approvazione in giunta regionale della graduatoria stilata dall’assessorato alle Infrastrutture: sono stati finanziati due progetti di messa in sicurezza di piste ciclabili a Misterbianco per un importo totale di 180mila euro. Si tratta di fondi ministeriali vincolati all’utilizzo in favore della mobilità sostenibile e della moderna ciclabilità del territorio.

"L’iniziativa del Governo regionale - ha commentato Marco Corsaro, consigliere comunale di Guardiamo Avanti, dando notizia della delibera - rappresenta un chiaro segnale di vicinanza alla città, ancor più prezioso perché arriva nel momento politico più buio e inquietante per Misterbianco. La politica del fare e dei fatti ci aiuta a guardare oltre, superare il conclamato fallimento dell’amministrazione Di Guardo, priva di credibilità dopo le gravi vicende giudiziarie di cui l’attualità presenta il conto".

Nel dettaglio i progetti finanziati prevedono l’implementazione della sicurezza della pista ciclabile via Madonna degli Ammalati-via S. Margherita (circa 107mila euro) e l’implementazione della sicurezza della ciclovia San Giovanni Galermo-Madonna Ammalati-via Raccomandata (circa 75mila euro). A tali somme dovrà aggiungersi un cofinanziamento comunale. Pochi giorni fa erano arrivati, sempre dal Governo regionale, 90mila euro per la Chiesa Madre di Misterbianco danneggiata dal maltempo.

"Voglio ringraziare - ha concluso Corsaro, capogruppo dell’opposizione consiliare - il presidente Nello Musumeci e l’assessore delle Infrastrutture Marco Falcone per la nuova prova di attenzione rivolta a Misterbianco, città già pronta a rialzarsi dal caos causato da questa amministrazione, città vogliosa di un futuro di riscatto politico e rilancio socio-economico".