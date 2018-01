Misterbianco, assalto con escavatore ad uno sportello bancomat

E' fallito l'assalto ad uno sportello bancomat di Misterbianco, avvenuto la scorsa notte, intorno alle quattro del mattino. In via Giacomo Matteotti cinque persone con il volto nascosto dai passamontagna, hanno utilizzato un escavatore e un cassonato per "sradicare" lo sportello automatico della filiale del Banco popolare siciliano.

Una telefonata di un cittadino al 112 ha fatto scattare l'intervento di una pattuglia dei carabinieri di Misterbianco. I militari arrivati immediatamente sul posto hanno costretto i criminali a fuggire a bordo di due auto, lasciando a terra il bancomat. I mezzi utilizzati erano stati rubati a Biancavilla il 5 gennaio scorso e sono stati sequestrati per essere esaminati dagli esperti della sezione investigazioni scientifiche del reparto operativo.