Misterbianco, emergenza gioco d'azzardo: proposto un regolamento anti slot machine

A Misterbianco la spesa media pro capite in slot machine e videolottery ammonta a 873 euro. Il Comune è ai primi posti della classifica dei centri del Catanese diffusa a fine 2017 (qui tutti i dettagli) del gruppo editoriale Gedi elaborata sui dati dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Quasi 900 euro a persona, dunque, vanno in fumo in giocate nelle slot di bar e centri scommesse, denaro assorbito da 219 dispositivi presenti nel territorio comunale. Misterbianco supera persino la media di Catania, ferma a 668 euro pro capite. Ecco perché il gruppo consiliare “Guardiamo Avanti”, composto dai consiglieri Marco Corsaro, Rossella Zanghì, Lorenzo Ceglie, ha avanzato la proposta d’adozione di un “Regolamento per la prevenzione e il contrasto di patologie e problematiche legate al gioco d’azzardo lecito”.

"Serve dare un segnale forte di contrasto ad un fenomeno dilagante e pericoloso, il Comune può farlo adottando al più presto questo regolamento», spiega Marco Corsaro, capogruppo di Guardiamo Avanti in consiglio. Le sale vanno tenute lontano da scuole, chiese, campi sportivi, strutture sanitarie, centri giovanili - aggiunge Corsaro – così come il Comune deve intervenire regolando gli orari di apertura delle sale e di funzionamento delle slot». Nel regolamento è così previsto il divieto di collocare sale gioco e apparecchi a meno di 500 metri da istituti scolastici, impianti sportivi, luoghi di culto. Previsto anche il divieto di apertura nel raggio di 100 metri di distanza da sportelli bancari, postali o bancomat, agenzie di prestiti e compro oro. «Ci auguriamo che gli organi consiliari accelerino al massimo sul varo del regolamento".

"Il Comune avrà così un piano d’azione chiaro - conclude Corsaro - sul contrasto a gioco d’azzardo e ludopatie. Nei mesi prossimi, inoltre, lavoreremo sulla sensibilizzazione dell’opinione pubblica, specie guardando ai tanti giovani della nostra città".