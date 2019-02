Misterbianco, in manette due ladri d'auto

I carabinieri di Misterbianco hanno arrestato Gabriele Recupero di anni 23 e Ivan Scuderi di anni 22, entrambi di Belpasso, poiché ritenuti responsabili del concorso in tentato furto aggravato.

La pattuglia dell’Arma, impegnata nel controllo del territorio, li ha sorpresi domenica notte a bordo di una Fiat Panda, regolarmente parcheggiata in via Antonio de Curtis, mentre tentavano di forzare il blocco accensione per avviarne il motore e fuggire via. L’autovettura è stata restituita al legittimo proprietario, mentre gli arrestati, in attesa del giudizio per direttissima, sono stati posti agli arresti domiciliari.