Litiga con il cognato e aggredisce i carabinieri: pregiudicato in manette

I carabinieri di Misterbianco hanno arrestato il 34enne Carmelo Citraro per violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. I militari di pattuglia, intervenuti su richiesta dei familiari dei due cognati, durante una lite tra i due per questioni economiche, arrivati nell’abitazione hanno tentato di dividere i contendenti subendo la reazione violenta dell'uomo che non ha esitato ad aggredirli. Al termine di una concitata colluttazione i carabinieri hanno bloccato l’uomo ammanettandolo. L’arrestato attenderà il giudizio per direttissima agli arresti domiciliari.