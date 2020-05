Misterbianco, riaperti i parchi comunali

Con ordinanza della Commissione straordinaria da oggi saranno aperti tutti e tre i parchi comunali presenti nel territorio comunale. L’accesso è consentito, con ingresso ed uscita da un solo varco, ogni giorno dalle ore 8,00 alle ore 19,00 con una sosta all’interno di massimo un’ora al fine di consentire a tutti l’accesso ed evitare eventuali assembramenti nelle ore di punta o nei giorni festivi. I parchi che riapriranno sono quello di Poggio Croce con ingresso ed uscita da via Giordano Bruno, quello nel quartiere di Belsito con ingresso ed uscita in via Unità d’Italia ed il parco suburbano di Campanarazzu con accesso ed uscita da via Madonna degli Ammalati. "L’ordinanza prevede che l’accesso è consentito nel rispetto del D.P.C.M. del 26/04/2020 evitando così assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro oltre all’obbligo di indossare la mascherina. Resta non consentito l’utilizzo delle attrezzature per il gioco dei bambini che si intendono chiuse anche se l’accesso non è inibito da specifiche recinzioni. La Commissione Straordinaria informa che nel contempo si provvederà allo scerba mento delle aree a verde dei parchi comunali", si legge nella nota del Comune.

