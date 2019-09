Dopo l'abbattimento del ponte Graci, riapre in anticipo la statale 121

Sulla strada statale 121 “Catanese” è stata ripristinata la circolazione, in entrambe le direzioni e senza alcuna limitazione, tra gli svincoli di Misterbianco e Piano Tavola, dopo l'abbattimento controllato del ponte Graci. La chiusura della statale si era resa necessaria nel pomeriggio di ieri, poiché un trasporto eccezionale non autorizzato ha urtato, danneggiandolo irreparabilmente, il sovrappasso della via comunale Giuseppe Verdi - al confine tra i territori comunali di Motta Sant’Anastasia e Misterbianco - che scavalca la statale in corrispondenza dello svincolo. In seguito ai rilievi effettuati dai tecnici di Anas e da quelli del comune di Motta Sant’Anastasia, era stato constatato che il cavalcavia, lungo 22 metri e largo 10 metri, aveva riportato ingenti danni che non ne consentivano la riparazione.

Il cavalcavia è stato demolito durante la notte di ieri e già da questa mattina, alle ore 6, era stata ripristinata la circolazione ad una corsia per senso di marcia. Pur trattandosi di viabilità comunale, la Regione Siciliana ha richiesto ad Anas di procedere alle operazioni di progettazione e realizzazione della nuova opera. Anas, grazie ad un Accordo Quadro per attività di progettazione già in essere, si è già attivata per la progettazione del nuovo cavalcavia e successivamente, mediante ulteriore Accordo Quadro già in essere, provvederà alla costruzione.