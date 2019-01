Misterbianco, riaprono le scuole ma i riscaldamenti sono fuori uso

Ritorno a scuola fra i disagi per gli alunni di Misterbianco. Sono numerose le segnalazioni sui riscaldamenti fuori uso dei plessi che hanno raggiunto i consiglieri del gruppo "Guardiamo Avanti". Stamane una delegazione si è recata in visita nelle strutture per prestare ascolto alle rimostranze.

"Siamo arrivati ai limiti della decenza - commenta il consigliere Marco Corsaro - perché l'amministrazione Di Guardo era a conoscenza di tutto da tempo e si dimostrata incapace di intervenire in tempo. Dovrebbero chiedere scusa".La situazione più critica riguarda gli istituti "Da Vinci" e "Sciascia", dove peraltro diverse famiglie si sono dette pronte a non mandare più i figli a lezione senza un rapido intervento da parte del Comune.

Ma è ancor più grave, aggiunge Corsaro, la presa di posizione del vicesindaco Matteo Marchese arrivata in commissione: "Già prima di Natale, durante una seduta, è stato chiesto a lui stesso di riferire sui riscaldamenti nelle scuole - attacca Corsaro - ma la sua allucinante risposta ha liquidato la questione come un presunto sciacallaggio dell'opposizione. Forse - ironizza il consigliere capogruppo - si tratta della solita storia del bue che dice cornuto all'asino: sciacallo infatti è chi rimane incollato alle poltrone senza riuscire a produrre nulla di buono per la città". I consiglieri di "Guardiamo Avanti" preannunciano un accesso agli atti: "Chi ha sbagliato deve pagare", conclude Corsaro