Misterbianco, rissa e lesioni personali: arrestato 38enne

Il 38enne Giacomo Cageggi è stato arrestato dai carabinieri di Misterbianco, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Catania. Condannato dai giudici per rissa e lesioni personali, reato commesso a Misterbianco il 4 maggio del 2015, dovrà espiare la pena di quattro mesi di reclusione L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato posto in regime di detenzione domiciliare.