Misterbianco, ruba condizionatori all'Asp: 25enne arrestato

I carabinieri di Misterbianco hanno arrestato il 25enne catanese Piero Orazio Castro per ,furto aggravato. Dopo aver rotto il lucchetto del cancello d’ingresso ed una delle porte di accesso ai locali della ex sede dell’Asp di Misterbianco in via Galileo Galilei, ha portato via, con l’aiuto di un complice riuscito a fuggire, 6 climatizzatori e del materiale ferroso.

A coglierlo sul fatto i militari di pattuglia che si erano accorti del cancello aperto e di un’auto sospetta parcheggiata fuori dalla struttura. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita mentre l’arrestato attenderà la direttissima agli arresti domiciliari.