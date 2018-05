Misterbianco, ruba attrezzatura in un ristorante: in manette 57enne

Eugenio Di Stefano, 7enne di Camporotondo Etneo è stato arrestato dai carabinieri furto aggravato. La scorsa notte è penetrato tramite effrazione in un locale di via Piano Tavola rubando una macchina professionale per la preparazione dei caffè, varie attrezzature da cucina, rubinetteria e cavi rame, caricati di volta in volta sulla propria Fiat Punto.

A scombinargli i piani la pattuglia dell'arma che lo ha bloccato in tempo prima che potesse fuggire in auto con la refurtiva, interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario. I carabinieri hanno trovato e sequestrato gli attrezzi utilizzati dal malvivente per forzare la porta d’ingresso dell’esercizio. L’arrestato attenderà ai domiciliari il rito per direttissima.