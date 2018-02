Misterbianco, svaligia un'abitazione: 35enne in manette

Il 35enne catanese Vito Russo, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal tribunale di Catania. Era stato arrestato nel pomeriggio del 24 aprile del 2016 quando una pattuglia di Misterbianco l'ha, insieme ad un complice anch’egli arrestato, scavalcare il balcone di un’abitazione in via dei Vespri per poi scappare a bordo di un ciclomotore Piaggio Liberty.

Inseguito, ha cercato di disfarsi della refurtiva – monili d’oro, orologi e telefonini – lanciandola per strada. Riconoscendolo colpevole di furto aggravato in concorso i giudici lo hanno condannato a 2 mesi e sette e sette giorni di reclusione da scontare nel carcere di piazza Lanza.