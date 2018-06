Misterbianco, rubano merce da "Bricoman": tre arrestati

Un 34enne di Nicosia e due giovani donne di Niscemi, di 21 e 24 anni, sono stati arrestati dai carabinieri per furto aggravato in concorso. I tre ieri sera, dotati di borse schermate per eludere l’antitaccheggio, dopo aver razziato del materiale dagli espositori del punto vendita “Bricoman” di contrada Cubba a Misterbianco stavano per allontanarsi quando, grazie alla segnalazione di alcuni addetti alla sicurezza, sono stati bloccati dalla pattuglia dell’arma intervenuta nel parcheggio antistante l’esercizio commerciale. I militari perquisendo le borse hanno recuperato la merce rubata restituendola al responsabile del punto vendita.