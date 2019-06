Misterbianco, senso unico alternato in contrada Cubba

In contrada Cubba, fuori dal centro abitato di Misterbianco, a partire dal 25 giugno vigerà per sei giorni la chiusura al transito di un tratto della strada provinciale 54, con istituzione di senso unico alternato. Il tratto di strada in questione è quello prospiciente l’ingresso del nuovo ospedale Humanitas - centro del Mediterraneo, dove sono in corso i lavori per la realizzazione di una rotatoria a quattro bracci che servirà da immissione nell’area.

Appositi cartelli collocati dal Comune di Misterbianco segnaleranno il cantiere, divieti e limitazioni (all’altezza dell’intersezione con Sp. 12/II) . Il transito veicolare e pedonale è garantito ai residenti e ai titolari di attività commerciali esistenti sul luogo.