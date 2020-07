Misterbianco, sospeso il ritiro dei rifiuti ingombranti per una settimana

Dopo un incendio che ha coinvolto le aree di stoccaggio e di lavorazione dell’impianto della società FG Srl, che tratta la lavorazione di rifiuti ingombranti e rifiuti in PVC, da mercoledì 8 luglio a mercoledì 15 luglio è sospeso il conferimento di rifiuti ingombranti e rifiuti in PVC presso il Centro Comunale di Raccolta, l’isola ecologica di via Garibaldi, ed il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti. I ritiri a domicilio già prenotati tramite il numero verde verranno riprogrammati dal gestore del servizio di raccolta dei rifiuti Dusty srl che avrà cura di avvisare gli utenti interessati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.