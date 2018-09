Misterbianco, tenta furto e si arrampica su una gru: è ancora in cima

Si trova ancora in cima a una gru del cantiere della metropolitana a Misterbianco dalla quale non vuole scendere, il giovane di 28 anni, Vito Chinnici, che ieri sera intorno alle 21.30 ha provato a sfuggire alla cattura in seguito ad un tentativo di furto nella zona del parcheggio di un supermercato all'ingrosso.

Chinnici rimane seduto nella cabina della gru. Inutili finora i tentativi di far scendere il giovane da parte dei carabinieri, intervenuti con un loro 'negoziatore', e da parte di alcuni parenti. La zona rimane presidiata dalle forze dell'ordine.