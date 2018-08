Misterbianco, 59enne arrestato per rapina e tentato omicidio

I carabinieri di Misterbianco hanno arrestato Domenico Zanti, 59enne, dando esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Milano. L’uomo dovrà espiare la pena di 10 anni e 2 mesi di reclusione per rapina in concorso e tentato omicidio in concorso, reati commessi nei mesi di luglio 2013 e dicembre 2014 a Trezzano sul Naviglio. L’arrestato è stato rinchiuso nel carcere di piazza Lanza.