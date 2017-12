Violenza privata e ricettazione: condannato 55enne

I carabinieri di Misterbianco hanno arrestato il 55enne Concetto Coco in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal tribunale di Enna. Condannato dai giudici per i reati di falsità in scrittura privata, violenza privata, ricettazione ed impiego di denaro di provenienza illecita dovrà scontare una pena equivalente ad un anno e quattro mesi di reclusione. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato sottoposto alla detenzione domiciliare.