Mobilità a Catania, stretto accordo tra Moovit e CityMap Sicilia

Firmato l’accordo tra Moovit, l’app numero uno al mondo per il trasporto pubblico utilizzata da oltre 625 milioni di utenti in 94 paesi al mondo, e CityMap Sicilia, la mappa ufficiale della città di Catania che, dal 2006, con il patrocinio del Comune di Catania e la collaborazione di partner, sponsor e di un team di professionisti documenta le evoluzioni della città, proponendosi come piattaforma di promozione del territorio e punto di riferimento per chi fa turismo a Catania e in Sicilia. "Quando due realtà come Moovit e CityMap Sicilia - dichiara Samuel Sed Piazza, direttore europeo delle partnership di Moovit - decidono di collaborare non può che essere una buona notizia: la visione globale e l’esperienza tecnica di Moovit si uniscono alla territorialità di CityMap. Un connubio importante per offrire a turisti, viaggiatori business e cittadini strumenti nuovi e innovativi per spostarsi in maniera veloce e conveniente a Catania e in Sicilia".

L’esperienza nell’ambito della promozione e comunicazione territoriale di Citymap unita a quella globale di Moovit semplificherà e velocizzerà l’organizzazione del proprio viaggio a Catania e in Sicilia, consentendo di individuare facilmente quali mezzi di trasporto e quali operatori scegliere per ottimizzare il proprio itinerario. "Una delle caratteristiche che ha connotato il progetto CityMap Sicilia in questi 12 anni di attività – sostengono Bice Guastella e Sarah Bersani di INDUSTRIA01, ideatori e editori di CityMap Sicilia – è senza dubbio la valorizzazione delle collaborazioni e delle relazioni con il territorio. Siamo consapevoli che per creare qualcosa di solido sia necessario “fare squadra” e favorire uno scambio aperto e leale con professionalità e specializzazioni diverse. È questa sinergia che offre opportunità di crescita per tutti. Su questa linea sono nate collaborazioni proficue con realtà siciliane quali associazioni, talenti creativi ed anche imprese lontane dalla vocazione turistica nel loro core-business, com’è successo con un’azienda ingegneristica locale con la quale abbiamo sviluppato un progetto sperimentale di totem touch screen. Negli ultimi anni abbiamo voluto osare, creando punti di contatto con grosse realtà internazionali, una su tutti: Booking. L’accordo con Moovit è stata una piacevolissima conferma di quanto il territorio Siciliano e la città di Catania, in particolare, siano apprezzati e interessino il turismo internazionale".

Una sinergia, questa tra Moovit e Citymap Sicilia, che intende condividere e potenziare il knowhow e gli strumenti dei due partner – attraverso azioni congiunte di promozione e integrazione di Moovit all'interno di Citymap - per offrire informazioni e assistenza, di alto livello ed efficienza, a turisti e cittadini che vogliono pianificare i propri spostamenti scegliendo la soluzione più idonea alle proprie esigenze.

MOOVIT (www.moovit.com)

Moovit è l’app più utilizzata al mondo da chi si sposta con i mezzi pubblici e leader mondiale nel settore MaaS, Mobility as a Service. L’app Moovit è gratuita e disponibile su iOS, Android e web. Lanciata nel 2011, oggi è utilizzata da oltre 625 milioni di utenti in 3000 città di 94 nazioni differenti. Per le città, le amministrazioni locali e le aziende di trasporto, Moovit oggi offre la piattaforma MaaS utile a analizzare, pianificare e migliorare l’efficienza del servizio. Le più grandi aziende tecnologiche al mondo, come Microsoft e Uber, oggi si affidano a Moovit per offrire soluzioni di mobilità.

CITYMAP SICILIA (www.citymapsicilia.it)

CityMap è la mappa turistica ufficiale della città di Catania, nata nel 2006 da un’idea di Sarah Bersani e Bice Guastella che portano avanti questo modello privato di promozione turistica basato, oltre che sulla professionalità del loro team, anche su un dialogo, costante e aperto, con il territorio. Una mappa che viaggia dentro Catania, Siracusa e Taormina, scoprendo percorsi inediti che mette a disposizione di turisti e residenti. Totem multimediali d’informazione turistica, portale web e forte presenza social, completano il progetto turistico multicanale. Dalla cucina, al bere, dagli eventi ai monumenti – CityMap documenta le evoluzioni delle città in cui è presente. Con il patrocinio del Comune di Catania, con la collaborazione di partner e sponsor d’eccellenza, ogni edizione di CityMap è da collezione.