Mobilità anestesisti, conclusa procedura gestita dall'Azienda "Cannizzaro"

Hanno scelto oggi la sede di destinazione i vincitori della mobilità volontaria per la copertura di posti di dirigente medico di Anestesia e Rianimazione per la Sicilia Orientale, che questa mattina si sono presentati negli uffici dell’Azienda Ospedaliera per l’emergenza Cannizzaro di Catania, capofila della procedura di bacino.

I medici erano stati convocati dall’Ufficio Gestione delle Risorse Umane per esercitare l’opzione sull’Azienda sanitaria nella quale andranno a prestare servizio, secondo l’ordine della graduatoria approvata con la delibera del novembre scorso. Rispetto ai 62 in graduatoria, si sono presentati 35 anestesisti rianimatori e uno ha rinunciato. In 34, quindi, hanno individuato la sede e attendono ora il nulla osta dall’ente di appartenenza, necessario ai fini della mobilità.

I posti assegnati sulla base delle scelte sono così distribuiti: 16 all'Ao Papardo Messina; 10 all'Aou Policlinico Messina; 2 all'Asp di Messina; 1 all'AouPoliclinico-Vittorio Emanuele Catania; 4 all'Asp di Siracusa e 1 all'ASP di Ragusa. In questo modo, quindi, potranno essere presto coperti i primi 34 posti rispetto ai 74 disponibili nel bacino Sicilia Orientale ai sensi dell’avviso del 19 luglio, pubblicato sulla Gurs il 27 luglio e sulla Guri il 28 agosto.

Per le posizioni ancora vacanti, comprese le 16 dell’Asp di Enna (per le quali nessuna preferenza è stata espressa in fase di mobilità), sarà espletata la procedura di concorso per titoli ed esami, indetto con lo stesso avviso del 19 luglio scorso.

«L’Azienda Cannizzaro – afferma il commissario straordinario Salvatore Giuffrida – ha operato sin dall’inizio con competenza e sollecitudine per poter dotare le Aziende sanitarie del territorio delle necessarie professionalità, così come auspicato dall’assessore alla Salute Ruggero Razza, che con specifica direttiva ha voluto colmare le carenze di anestesisti rianimatori specie nelle aree di emergenza-urgenza. Con le stesse competenza e sollecitudine l’Azienda Cannizzaro svolgerà la procedura di reclutamento tramite concorso in modo da consentire l’immissione in ruolo a copertura di tutti i 74 posti messi a bando».