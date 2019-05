Mobilità elettrica, il seminario della Cna al palazzo della cultura

Ospitato da Cna Catania, si terrà domani, con inizio dei lavori alle ore 15.00, presso il Palazzo della Cultura di Catania, in via Vittorio Emanuele II 121, il seminario "Energie in movimento".

Crescita, opportunità e tecnologie per lo sviluppo della mobilità elettrica nelle città», a cura del Comitato elettrotecnico italiano (Cei) in collaborazione con Prosiel. Dopo l’apertura dei lavori da parte di Andrea Milazzo, segretario della Cna etnea, Claudio Pecorari, coordinatore della Commissione libretti impianto elettrico di Prosiel, affronterà il tema “Verso il Libretto del fabbricato. Applicazione tecnica del Libretto di impianto elettrico uso abitativo e introduzione parti comuni del condominio”. Subito dopo, Carmine Battipaglia, presidente CT 64 del Cei, parlerà de “La ricarica dei veicoli elettrici. Opportunità e impatto per il comparto elettrico”. Seguirà dibattito.