Concerto del Coro Lirico Siciliano al monastero dei Benedettini

Martedì 18 giugno alle 21 il Coro Lirico Siciliano si esibirà nel concerto "Canzoni italiane d'amore" presso il cortile del monastero dei Benedettini.

Sul palco, il soprano Lella Arrigo, il mezzosoprano Antonella Arena, il tenore Rosario Cristaldi, il tenore Fabio Distefano, il bari-tenore Alberto Munafò Siragusa, il basso Riccardo Bosco. Il concerto è inserito nel calendario di eventi "Porte aperte Unict 2019" che fino al 2 agosto propone concerti, proiezioni, spettacoli teatrali e incontri negli edifici storici dell'università di Catania.

In programma brani immortali come "A Vucchella", "Non t'amo più", “Serenata” e "Marechiare" di Tosti, "Mattinata" di Leoncavallo, "Musica proibita" di Gastaldon, “Non ti scordar di me” di Furnò e De Curtis, “Mamma” di Bixio e Cherubini, "Parlami d'amore Mariù" di Bixio e Neri, “Cin ci là – O cin ci la” di Lombardo e Ranzato, “La principessa della Czarda – Mamma bel core” di Kalman, “Il paese del sorriso”, “Tu che m’hai preso il cuore”, “La Vedova Allegra”, “Tace il labbro” di Lehàr.

Fondato nel 2008, il Coro Lirico Siciliano è oggi considerato uno dei più importanti cori lirici e sinfonici d'Italia. Sin dalla sua nascita è diretto dal basso Francesco Costa, con la direzione artistica del soprano Giovanna Collica; maestro collaboratore è la pianista Annalisa Mangano, presidente il controtenore Alberto M. A. Munafò. La particolare cura della vocalità e del gusto e la versatilità dei componenti l'organico, permettono di affrontare sia il ricercato ed esigente repertorio sinfonico e sacro sia il robusto repertorio lirico tradizionale.

Per l'acquisto dei biglietti (intero 6 euro, ridotto per studenti e personale dell'ateneo catanese 3 euro) è possibile rivolgersi al l'info point di Officine Culturali (monastero dei Benedettini di San Nicolò l'Arena - Piazza Dante, 32) dalle 9 alle 17 oppure acquistare online su boxoffice.