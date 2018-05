Unione europea, al Monastero dei Benedettini il terzo Forum annuale Eusair

Si avvieranno oggi a Catania, nella suggestiva cornice del Monastero dei Benedettini (patrimonio dell'Unesco), i lavori del 3/o Forum annuale Eusair: la strategia dell'Unione europea per la regione adriatico ionica. L'evento è organizzato dalla Repubblica italiana, in collaborazione con la Commissione europea e con il supporto delle Marche (partner italiano nella gestione della strategia Ue).

Il forum prevede la partecipazione di circa 600 persone accreditate, provenienti da tutta l'area adriatico-ionica. Verranno presentati i progressi della strategia in termini operativi e di maggiore consapevolezza nella crescita del progetto, con uno speciale focus dedicato alla connettività (trasporti ed energia: uno dei pilastri su cui si fonda il programma, coordinato dall'Italia).

Il 3/o Forum si propone lo scopo di animare la discussione sulle prospettive future della strategia nell'ambito della nuova programmazione Ue post 2020 e incoraggiare il dialogo tra i partner finanziari, includendo le Autorità di gestione dei programmi e gli attori della strategia stessa, così da creare una coerenza tra gli obiettivi dei quattro pilastri e gli strumenti finanziari utili al loro raggiungimento.

Numerose le iniziative che hanno preceduto il Forum, con le Marche coinvolte come partner di progetto, nel ruolo di coordinamento nazionale: incontri con le Autorità di gestione di Italia e Tunisia, Italia e Malta, gli eventi sul Mediterraneo, la cooperazione territoriale europea (progetto Adrion), l'evento collaterale sulla resilienza territoriale ai disastri naturali, con il responsabile della protezione civile della Regione Marche David Piccinini in qualità di relatore.

Provvedimenti in occasione del Forum Eusair

In coincidenza con lo svolgimento della manifestazione Eusair del 24 maggio, saranno adottate una serie di disposizioni temporanee relative alla sosta dei veicoli.

In particolare, giovedì 24 maggio:

- è istituito il divieto di sosta, con rimozione coatta, da mezzanotte alle ore 24, su l’intero perimetro di piazza Dante;

- divieto di sosta, con rimozione coatta, dalla mezzanotte alle 24, nel lato sud di via Vittorio Emanuele, da piazza Duomo all’Arcivescovado, e lato nord da piazza Duomo all’angolo con via Quartarone e nella stessa via Quartarone per l’intera lunghezza

- divieto di sosta, con rimozione coatta, dalle ore 18.30 alle ore 24 per tutti i veicoli, in via Antonino di Sangiuliano dall’ incrocio con via Casa del Mutilato sino a piazza Dante

- divieto di sosta, con rimozione coatta, da mezzanotte alle ore 24 in via Garibaldi, nel tratto da via Spadaro Grassi a piazza Duomo.