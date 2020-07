Via Madonna del Rosario sarà intitolata a Monsignor Zito

Monsignor Gaetano Zito, recentemente scomparso, avrà intitolata una via del centro storico, ora denominata via Madonna del Rosario. La commissione toponomastica nella prima seduta d’insediamento ha accolto all'unanimità la proposta del sindaco Salvo Pogliese di dedicare un toponimo all’ex vicario episcopale della diocesi per la Cultura e direttore dello studio teologico San Paolo, scomparso prematuramente lo scorso 9 ottobre. Alla prima riunione dell’organismo consultivo, presieduta dal primo cittadino, hanno partecipato anche i componenti esterni recentemente nominati dal primo cittadino, i professori Silvana Raffaele, Orazio Licciardello e Marco Leonardi, i tre consiglieri comunali Alessandro Campisi, Nino Penna e Graziano Bonaccorsi, oltre al capo di gabinetto Giuseppe Ferraro, al direttore dei servizi demografici Marco Petino e al funzionario comunale Sebastiano Caramagna. Durante la riunione sono state illustrate le linee guida che caratterizzeranno il lavoro della commissione toponomastica e per questo sono state avanzate diverse proposte per intitolare strade, piazze e strutture comunali, a personalità che si sono distinte nelle varie espressioni della vita sociale.

