Rifiuti, un incontro a Catania con Montante raccontato dall'ex assessore Marino: "Mi disse di smetterla"

Nel corso del processo in corso sul cosiddetto "sistema Montante" ha deposto il magistrato Nicolò Marino, già assessore ai rifiuti della giunta Crocetta, ed è emerso un particolare incontro avvenuto a Catania. Un vertice sintomatico del potere e degli interessi sui rifiuti da parte del sistema messo in piedi dall'ex leader di Confindustria Sicilia.

"I contrasti nacquero per la gestione della discarica di Siculiana - ha raccontato Marino. - Un giorno quando ancora ero assessore ricevetti una chiamata da Lumia che mi diceva devi venire a Palermo perché Antonello Montante e Ivan Lo Bello ti vogliono parlare. Io non andai, vennero loro. Eravamo all'hotel Excelsior di Catania. Neanche il tempo di sedermi e Montante si alza e mi dice: "La devi smettere di creare dossier sul mio conto. Altrimenti so io cosa fare". A quel punto dissi che me ne andavo. Lo Bello stava zitto e Lumia cercava di placare gli animi. Montante sostanzialmente mi contestava la posizione pubblica contro Giuseppe Catanzaro che gestiva una delle piu' grosse discariche in Sicilia, quella di Siculiana. Catanzaro ci aveva chiesto il rilascio di un'autorizzazione per l'ampliamento della discarica ma per rilasciarla era necessario, così come previsto per legge, che venisse realizzato un impianto per il trattamento dei rifiuti".

Inoltre l'ex assessore ha aggiunto di avere percepito la figura di Montante come tutore della legalità "inaccettabile per la magistratura": "La figura di Montante era assolutamente di contrarietà e mi stupivo di come certi colleghi potessero dargli spazio".