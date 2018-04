Monte Po, completato l'intervento in piazza Madre

A distanza di una settimana dall'inaugurazione della bambinopoli, il sindaco di Catania Enzo Bianco, è tornato questa mattina a Monte Po, in piazza Madre, per verificare di persona la conclusione dei lavori di rifacimento realizzati nel contesto della Global Service e appena conclusi. Ad accompagnarlo l'assessore alle Manutenzioni Salvo Di Salvo, il presidente della V Municipalità Orazio Serrano e la vicepresidente Maria Grazia Felicioli.

"Continua l'impegno dell'amministrazione per risolvere i problemi di questo quartiere - ha detto il sindaco Bianco -. E per farlo, oltre ai grandi progetti che stiamo realizzando, bisogna anche intervenire nelle cose più piccole, come collocare un gazebo dove gli anziani della zona possa riunirsi, sedersi al coperto, chiacchierare e giocare anche a carte".

Nella principale piazza di Monte Po è stato infatti collocato un gazebo, con tavolo e panche, rifatta la pavimentazione dell'area perdonale, rinnovato il verde anche attraverso un'accurata potatura, realizzate le scivole per i disabili e rifatto il manto stradale.

Il sindaco Bianco ha anche ricordato alcun interventi da parte sua amministrazione in favore del quartiere: lo "Spazio Neutro", un luogo che tutela il minore nel suo diritto di relazione con i genitori e che tenta di risolvere le controversie matrimoniali; la "Casa dei Catanesi", uno spazio messo gratuitamente a disposizione per le associazioni, le onlus, le cooperative e anche le singole persone, potranno realizzare eventi sociali, assistenziali, culturali, scolastici, turistici, sportivi, ambientali; la riapertura, dopo quattro anni, dell'Ufficio Postale della zona, grazie all'intervento del Sindaco nei confronti dell'Amministratore delegato di Poste Italiane; e, infine, la nuova stazione della Metropolitana che sarà pronta fra qualche mese".