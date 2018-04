Morbillo, l'assessore Ruggero Razza visita l'ospedale Garibaldi

L'assessore alla Salute della Regione siciliana, Ruggero Razza, visiterà oggi l'ospedale Garibaldi Centro di Catania, dove è prevista una riunione per fare il punto della situazione sui casi di morbillo. "Si tratta di una ricognizione già programmata per un monitoraggio costante relativo all'area del Catanese. Sarà un incontro propedeutico - spiega Razza - con alcuni specialisti e dirigenti sanitari, in vista del tavolo tecnico che si svolgerà martedì a Palermo e dell'incontro richiesto dal sindaco del capoluogo etneo per fare ulteriore chiarezza".

Alla riunione, prevista per le 16.30, parteciperanno il direttore generale dell'Asp di Catania, Giuseppe Giammanco; il direttore sanitario Francesco Luca; il responsabile del dipartimento Prevenzione, Antonio Leonardi; il responsabile della Uoc di Epidemiologia, Mario Cuccia; il commissario dell'Arnas Garibaldi, Giorgio Santonocito; il primario del reparto Malattie infettive dell'ospedale Garibaldi di Messina, Bruno Cacopardo, e il referente per il Biocontenimento e la Sicurezza sanitaria regionale, Sergio Pintaudi.