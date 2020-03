Aveva preso due aerei ed un taxi per tornare in Sicilia: morta 73enne

E' deceduta in ospedale, a Modica, l'anziana 73enne venuta da Pavia domenica scorsa. La donna originaria della cittadina iblea era cardiopatica, diabetica, ed era stata colpita dal Coronavirus. Si trovava in quarantena, ma aveva deciso di violare le regole per tornare a casa, prendendo due aerei ed un taxi a Catania. L'episodio aveva scatenato l'indignazione di molti, tra cui il sindaco di Modica, che aveva condannato il gesto aggiungendo di "pregare per lei", in quanto ricoverata in gravi condizioni presso l'ospedale Maggiore.

