Processo per la morte della piccola Nicole: chiesta condanna per i tre medici

Sei anni e tre mesi di reclusione ciascuno per la ginecologa Maria Ausilia Palermo, il neonatologo Antonio Di Pasquale e l'anestesista Giovanni Gibiino, imputati per omicidio colposo; tre anni per l'ostetrica Valentina Spanò accusata di falsa attestazione