Ragazzina di 16 anni morta di overdose a Zafferana

Una sedicenne sarebbe morta di overdose in un alloggio popolare di Zafferana Etnea. Il corpo è stato trovato dai carabinieri di Giarre in seguito ad una segnalazione giunta al comando locale. Pare che in casa, al momento del decesso, fosse presente anche il fidanzato della ragazzina. La procura di Catania ha disposto l'autopsia ed il cadavere è stato trasferito all'obitorio, come disposto dal magistrato.