Incidente stradale, auto fa un volo di 6 metri: 3 morti

Si trova ricoverata in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cannizzaro di Catania con politraumi interni la diciottenne vittima di un incidente stradale oggi sulla provinciale 12 tra Cassibile e Floridia, nel Siracusano. Le vittime sono Giuseppe Marino, 24 anni, la compagna Chiara Carrubba 20, in stato di gravidanza, e Giovanni Violano, 33. La diciottenne Cristina, sorella di Giuseppe Marino, è stata sbalzata dall'auto ed è finita in strada. Secondo una ricostruzione l'auto per cause da accertare è andata a sbattere contro un muretto ed è finita dentro una scarpata facendo un volo di circa sei metri.