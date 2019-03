E' morto a 62 anni l'ex sindaco di Aci Sant'Antonio Pippo Cutuli

Appresa la scomparsa dell’ex Sindaco santantonese Pippo Cutuli, appena sessantaduenne, il primo cittadino di Aci Sant’Antonio, Santo Caruso, ha dichiarato: “Si tratta di una notizia terribile, sono profondamente addolorato. Pippo Cutuli ha rappresentato e rappresentava molto per Aci Sant’Antonio, tanto da ex Sindaco quanto da Vicepresidente della provincia durante la presidenza Lombardo: da avversari politici ci siamo battuti, come è giusto che avvenga nelle dinamiche della dialettica politica, ma ci siamo sempre rispettati, portando avanti entrambi le nostre idee per il bene comune. Esprimo le più profonde condoglianze alla famiglia, alla quale sono vicino da uomo, da sindaco e da amico. Pippo era una persona schietta, credeva in quello che faceva e si batteva per le sue idee: la sua visione politica e le sue capacità lo avevano portato a rivestire incarichi importati, nei quali si è sempre distinto cercando di seguire quella che considerava la giusta via, non risparmiandosi, sempre pronto all’ascolto. Adesso lascia un vuoto, umano e politico, che non potrà essere colmato. La sua scomparsa, drammaticamente prematura e improvvisa, è una grave perdita per la nostra comunità”.