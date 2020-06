Morto il giurista Delfino Siracusano, il cordoglio del sindaco Pogliese

E' morto a 90 anni Delfino Siracusano, giurista e professore di procedura penale, "padre" del nuovo processo penale entrato in vigore nel 1989. "Con la scomparsa del professor Delfino Siracusano, Catania perde un grande giurista che per decenni ha rappresentato un punto di riferimento sicuro per i giovani e gli studenti, nella professione forense e nell'Università - commenta il sindaco etneo, Salvo Pogliese -. Sia come professore ordinario di procedura penale che come autore di numerosissime pubblicazioni scientifiche, tra le quali il famoso 'Manuale' sul quale si sono formate intere generazioni di penalisti, e' stato autorevole esponente di una dottrina giuridica avanzata e attenta all'evoluzione dei diritti e delle garanzie dei cittadini". "Ai familiari tutti e in particolare ai figli Francesco e Fabrizio, vanno le sentite condoglianze e il cordoglio dell'amministrazione comunale", conclude Pogliese.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.