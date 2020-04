Morto l'ex segretario Cgil Giacomo Scarciofalo, il cordoglio di sindacati e istituzioni

La Cgil di Catania piange la scomparsa di Giacomo Scarciofalo, già segretario generale della Camera del lavoro di Catania negli anni '90 e ancor prima componente della segreteria di Cgil Sicilia. Scarciofalo era un grande conoscitore della storia del sindacato, storico militante di sinistra, persona colta e particolarmente attenta alle dinamiche sociali e politiche del territorio. La Cgil di Catania si stringe al dolore della famiglia Scarciofalo, consapevole che nessun pezzo di memoria storica relativa alle donne e agli uomini che hanno contribuito alla crescita del sindacato di via Crociferi, verrà mai perduta.

“Ci associamo ad dolore della famiglia e degli amici della Cgil di Catania che oggi piangono la scomparsa di Giacomo Scarciofalo, esprimendo le più sentite condoglianze a nome di tutti i segretari di federazione, dei dirigenti sindacali e degli iscritti. Negli anni in cui ha ricoperto la carica di segretario generale della Camera del lavoro etnea, Scarciofalo è stato protagonista leale e sincero di tante battaglie condotte insieme per il lavoro e per la nostra città.” Lo dice il segretario territoriale della Ugl catanese, Giovanni Musumeci. Alla nota di cordoglio si unisce anche il segretario emerito dell’Unione territoriale del lavoro Carmelo Mazzeo che ricorda il grande spirito di stima e collaborazione, seppur nella diversità di ideali, che si era instaurato con il sindacalista Cigiellino sin dagli anni della Cisnal.

Anche il sindaco Salvo Pogliese ha espresso il suo cordoglio: “Ho appreso con dolore la notizia della scomparsa di Giacomo Scarciofalo, aprezzata figura di dirigente sindacale e di manager che ha dato tanto alla nostra città. Scarciofalo si è distinto sia per il suo impegno sociale nelle istituzioni, sia come dirigente che come Segretario Generale della CGIL provinciale di Catania e poi come Direttore Generale della nostra partecipata Sostare. Sono vicino al dolore della famiglia e di quanti lo hanno conosciuto e apprezzato, a cui lascia un significativo ricordo di persona onesta e leale”.

