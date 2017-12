Scoperto deposito di moto rubate a Zia Lisa: denunciati due stranieri

Nella notte tra il 27 e il 28 dicembre sono stati denunciati due stranieri regolarmente presenti in Italia ed originari della Costa D’avorio e del Ghana per ricettazione in concorso e false dichiarazioni. Ieri sera gli agenti sono intervenuti dopo un incidente stradale in via Plebiscito e durante il controllo hanno trovato in uno dei due mezzi delle immagini che facevano riferimento ad un garage situato in una zona, nei pressi di via zia Lisa, con all’interno numerosi motocicli.

A seguito di controlli effettuati all’interno, si è scoperto che i veicoli erano tutti rubati. C'erano 25 mezzi in parte smontati ed imballati per poter essere rimessi in sesto e

11 telefoni cellulari. Non si può escludere che i mezzi non fossero destinati ad un mercato estero. Nell'abitazione di uno dei due è stata trovata una coppia di moto rubate, restituite ai proprietari. Questo tipo di attività illegale è stata riscontrata per la terza volta nell’arco dell’ultimo anno.