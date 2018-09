Motta Sant'Anastasia, evade più volte dai domiciliari e finisce in carcere

A Motta Sant’Anastasia i carabinieri hanno tratto in arresto il 44enne Filippo Buzza, pregiudicato del posto per evasione dagli arresti domiciliari. I militari hanno proceduto ad eseguire una ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Catania, che concordava sulle risultanze investigative prodotte dai militari perché l’uomo è stato più volte sorpreso a violare le prescrizioni imposte dalla misura cautelare cui era sottoposto. L’uomo è stato rinchiuso nel carcere di piazza Lanza.