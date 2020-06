Movida, disposta chiusura di 3 locali per violazioni orarie

Sabato notte la polizia Municipale ha effettuato un altro servizio di controllo nella movida del centro storico e sanzionato tre esercizi commerciali per aver violato l’ordinanza del sindaco Salvo Pogliese che impone, tra i vari obblighi, la cessazione delle esecuzioni musicali a mezzanotte e la chiusura dell’attività alle ore 2. In particolare, durante un sopralluogo delle pattuglie notturne della polizia commerciale, coordinate dall'Ufficiale responsabile del Reparto, è stato accertato che due locali ubicati in piazza dell’Indirizzo diffondevano musica, ben oltre l’orario consentito, mentre un locale in via Plebiscito risultava aperto e in pieno esercizio addirittura alle ore 4.20. Ai tre esercenti è stata applicata, la sanzione accessoria provvisoria della chiusura immediata dell’attività per 5 giorni e il verbale di contravvenzione di 400 euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.