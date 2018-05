I 5 Stelle hanno scelto il candidato sindaco per le comunali

Dopo un lungo periodo di silenzio stampa e consultazioni interne, il Movimento 5 Stelle etneo è pronto ad annunciare il nome scelto per le elezioni comunali di Catania, in programma il 10 giugno. E' l'ultimo partito ad essere sceso in campo: il centro-destra punta su Salvo Pogliese, l'attuale sindaco Enzo Bianco concorre con una lista civica, Emiliano Abramo ha avviato mesi fa la sua campagna elettorale.

A poco più di un mese dalle urne, l'annuncio ufficiale sarà dato, da parte dei pentastellati, mercoledì 2 maggio alle ore 10, a Palazzo Minoriti.Parteciperanno portavoce nazionali e regionali del Movimento. Si tratterà di una riconferma per il nome fatto tempo fa, il professore Giovanni Grasso, o c'è da attendersi qualche sorpresa?