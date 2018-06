Musei comunali aperti con ingresso gratuito o tariffa ridotta

In occasione dell'iniziativa “Domenica al museo”, il 3 giugno i siti comunali saranno aperti al pubblico con ingresso gratuito o a tariffa ridotta. Aperto anche Palazzo degli Elefanti. Saranno a ingresso libero, dalle ore 9 alle 13, il Palazzo della Cultura con la mostra ex "Libris Opere 1936 - 2016 Collezione Alfio Milluzzo" e la Galleria d'Arte Moderna nell'ex Convento Santa Chiara, con la mostra "Totò Genio". Aperto al pubblico anche Palazzo degli Elefanti. Tariffa ridotta per il Museo Civico Castello Ursino dalle ore 9 alle 21 (la biglietteria chiude un'ora prima), i musei Emilio Greco e Belliniano dalle 9 alle 13, e la mostra "Toulouse Lautrec La Ville Lumière", al Palazzo della Cultura, dalle 10 alle 20 (la biglietteria chiude un'ora prima).