Controlli di polizia in bar e chioschi: multe per chi non rispetta le distanze

Continuano i controlli volti alla verifica del rispetto della normativa prevista dal decreto ministeriale relativo alla emergenza sanitaria Covid 19. Il personale della polizia di Stato, della polizia amministrativa e delle volanti, ha proceduto al controllo di numerosi esercizi pubblici e negozi. In particolare gli agenti sono intervenuti in zona San Cristoforo, in chui un chiosco consentiva la consumazione di bevande al banco invece dell'attività d’asporto. Il titolare di un altro bar di zona Corso delle Provincie è stato sanzionato con 5 giorni di chiusura perché trovati all’interno 5 avventori, anche questi sanzionati. Inoltre nel corso dei controlli ai "compro oro" è stato sanzionato il titolare di un esercizio in centro storico per mancato rispetto normativa in materia di Covid.

