Venditore abusivo lancia in aria la frutta durante un controllo di polizia

Questa mattina la polizia ha intensificato i controlli finalizzati al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus, riscontrando una più intensa movimentazione di veicoli e di persone, probabilmente dovuta al miglioramento delle condizioni metereologiche, dopo la pioggia che per diversi giorni si è abbattuta sul capoluogo etneo. Ben 197 le autodichiarazioni acquisite, con 11 persone sanzionate, 1 persona denunciata per il reato di false attestazioni e dichiarazioni sulla propria identità e, in un caso, anche per detenzione di sostanze stupefacenti oltre la modica quantità. Ben 20 grammi di marijuana, infatti, erano detenuti da una persona sottoposta al controllo di polizia. Durante il pattugliamento in viale Mario Rapisardi, nelle prime ore della mattinata odierna è stata immediatamente notata la presenza di un venditore abusivo di frutta e verdura, con diverse cataste di merce poste dinanzi alle vetrine di un supermercato.

E' stato sottoposto a controllo ed ha reagito in maniera violenta. Una volta invitato a esibire il documento identificativo, ha inveito contro i componenti dell’equipaggio della volante ed ha scaraventato letteralmente in aria della frutta, opponendo resistenza al personale in divisa che, dopo dopo un po’, è riuscito a riportarlo alla calma. L’uomo è stato successivamente denunciato per il reato di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato. La merce abusivamente venduta, per un totale di circa 45 cassette di frutta e verdura, è stata sequestrata e acquisita dal personale della polizia annonaria, che ha provveduto ad organizzare un’immediata donazione di tutti i prodotti alimentari alla Caritas Diocesana di Catania.