Getta in strada materiale ingombrante, catanese multato

Un catanese è stato sanzionato dalla polizia municipale di Catania su segnalazione della Dusty, per aver creato una discarica in via Nicola Fabrizi. Aveva lasciato 8 materassi, 6 sedie, 1 armadio smontato, 2 comodini, cuscini vari, vecchi indumenti, 2 vecchi televisori da 32 pollici, pensili da cucina, 1 ventilatore a elica, 1 servizio igienico , vetri e specchi. Per procedere alle operazioni di rimozione, è stata impegnata una squadra di operatori Dusty, e utilizzati due mezzi: un pianale e un satellite. Sono occorsi poco più di 40 minuti per sgomberare e ripulire la stradata.